WorldSightDay, Maldini e Massara hanno accompagnato tifosi non vedenti e ipovedenti nel Museo Mondo Milan

MilanNews.it

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Bellissima iniziativa da parte dell'AC Milan. In occasione del #WorldSightDay, una delegazione di tifosi non vedenti e ipovedenti è stata accolta da Paolo Maldini e Ricky Massara per una speciale visita al Museo Mondo Milan nell’ambito del programma di accessibilità “Il Milan per Tutti”. I canali social del Club hanno pubblicato un video con due piccoli commenti dei protagonisti, felicissimi per l'esperienza tra la gloriosa storia del Milan: