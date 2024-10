Xabi Alonso soddisfatto: "Il Milan ci ha messo alla prova, ma abbiamo mostrato grande carattere"

Dopo la vittoria di ieri sera, il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha voluto esprimere le proprie considerazioni ai microfoni di Sky Sport Germania. Queste le dichiarazioni dell'allenatore spagnolo anche sulla prestazione del Milan:

“Il Milan ci ha messo alla prova, i nostri primi 60 minuti sono stati molto buoni. Nel finale eravamo stanchi per la partita di sabato, ma abbiamo dimostrato spirito e carattere. In Champions bisogna saper soffrire e lottare, mostrare spirito di squadra. Questo è un passo importante per noi. Ci è mancato qualcosa a livello fisico, ma ho visto una partita seria e sono soddisfatto”.