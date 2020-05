Xhaka: "Sono venuto in Inghilterra per vincere titoli ed è ancora il mio obiettivo"

Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal più volte accostato al Milan nella sessione di mercato invernale passata, ha parlato ai microfoni di Sport Bild del suo futuro: "Dopo il cambio di allenatore va meglio. Con Arteta mi sono subito trovato bene. Mi hanno convinto le sue idee, la sua filosofia e mi ha mostrato grande fiducia. Sono felice di averlo ripagato e spero di farlo in futuro, magari rigiocando in Champions. Gli screzi con i tifosi? L'argomento è chiuso per quanto mi riguarda, è stato un malinteso e abbiamo avuto reazioni eccessive. Possono stare tranquilli: darò sempre tutto per l'Arsenal. Sono venuto in Inghilterra per vincere titoli ed è ancora il mio obiettivo".