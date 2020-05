Yonghong Li, ex proprietario del Milan, ha twittato un pensiero per il primo derby a cui ha assistito a San Siro: 15 aprile 2017, Inter-Milan 2-2 con rete di Zapata al 97': "Ricordo il mio primo derby a San Siro. Fu veramente incredibile, non c'è niente come quello nel mondo! Zapata giocò una partita brillante e mi diede la sua maglia come ricordo".