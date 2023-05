YouGov - Milan primo marchio italiano a livello internazionale. In USA e Cina superato il Barcellona

MilanNews.it

Una sfida - quella tra Milan e Inter - dal sapore internazionale che va oltre il campo: secondo gli ultimi dati disponibili del Football Index – indice che monitora notorietà, gradimento e qualità dei brand di calcio nel Mondo – raccolti dallo studio di ricerca YouGov, il Milan risulta essere il primo marchio italiano a livello internazionale: è in costante crescita nelle regioni strategiche analizzate come Stati Uniti e Cina, paese in cui ha superato il Barcellona, arrivando dietro al solo Real Madrid.