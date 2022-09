Youth League, i risultati di oggi: vincono Liverpool, Sporting e Atlético Madrid

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In concomitanza con la Champions League quest’oggi è ricominciata la Youth League, competizione europea a cui partecipano Milan, Inter, Napoli e Juventus. Di seguito i risultati delle gare valide per la seconda giornata disputate in data odierna:

Sporting Lisbona-Tottenham 2-0

Porto-Club Brugge 2-1

Viktoria Plzen-Inter 0-3

Bayern Monaco-Barcellona 3-3

Bayer Leverkusen-Atlético Madrid 0-3

Marsiglia-Eintracht Francoforte 2-2

Liverpool-Ajax 4-0