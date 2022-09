Youth League, terminato il primo turno dei gironi: pareggio per i rossoneri

MilanNews.it

Sono terminate le sfide della prima giornata della Youth League. In campo oggi i Gruppi A (sconfitta interna del Napoli contro il Liverpool), B, C (bel pareggio in rimonta dell'Inter contro il Bayern) e D. Ecco tutti i risultati e le classifiche:

Eintracht-Sporting 1-1

Ajax-Rangers 2-1

Barcellona-Plzen 3-0

Napoli-Liverpool 1-2

Tottenham-Marsiglia 3-0

Atletico-Porto 1-0

Bruges-Bayer Leverkusen 4-1

Inter-Bayern Monaco 2-2

CLASSIFICHE

GRUPPO A

Ajax 3

Liverpool 3

Rangers 0

Napoli 0

GRUPPO B

Bruges 3

Atletico 3

Porto 0

Bayer Leverkusen 0

GRUPPO C

Barcellona 3

Bayern 1

Inter 1

Plzen 0

GRUPPO D

Tottenham 3

Eintracht 1

Sporting 1

Marsiglia 0

Risultati partite giocate ieri

Siviglia-Manchester City 1-5

Dinamo Zagabria-Chelsea 4-2

Borussia Dortmund-Copenhagen 0-2

PSG-Juventus 5-3

Salisburgo-Milan 1-1

Lipsia-Shakhtar 0-2

Benfica-Maccabi Haifa 0-1

Celtic-Real Madrid 0-6

CLASSIFICHE

GRUPPO E

Dinamo Zagabria 3

Milan 1

Salisburgo 1

Chelsea 0

GRUPPO F

Real Madrid 3

Shakhtar 3

Lipsia 0

Celtic 0

GRUPPO G

Manchester City 3

Copenaghen 3

Borussia Dortmund 0

Siviglia 0



GRUPPO H

PSG 3

Maccabi Haifa 3

Benfica 0

Juventus 0