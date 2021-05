Zaccardo: "Destino nelle mani del Milan. Donnarumma? Per me al 51% lascia"

L’ex difensore Cristian Zaccardo è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole sul futuro di Donnarumma: "Mi auguro che possa firmare, da simpatizzante rossonero. Da sensazioni esterne però mi sembrerebbe di capire che al 51% lasci e al 49% rimanga. Poi si sa, nel calcio tutto può cambiare in una notte. In ogni caso manca poco per conoscere il suo futuro".