Zaccardo: "Milan, per la Champions la vedo dura"

Ai microfoni de LaLazioSiamoNoi.it interviene Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan che questa sera ospita la Lazio a San Siro: "Mi auguro sarà una bella partita. Sarò presente allo stadio ed è inutile nascondere che sono un simpatizzante del Milan. In questo momento bisogna essere realistici, la Lazio è più in forma dei rossoneri ed è favorita però ogni partita è a sé. Sulla carta può essere una sfida equilibrata anche perché il Milan con l'ultima vittoria ha tirato un po su il morale, poi avrà altre due partite molto difficili con Juventus e Napoli, quindi non può sbagliare questa partita in casa. La Lazio invece viene da un bel periodo e ha il capocannoniere del campionato in una forma strepitosa. Se vuole andare in Champions deve trovare continuità. La Lazio può ambire al quarto posto. Sulla carta i primi quattro posti dovrebbero essere occupati da Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. La vedo dura per la Champions ma questo è il bello del calcio: quello che oggi sembra certo domani può essere smentito. Mentre per il Milan, devo essere sincero, la vedo dura.