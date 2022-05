Zaccheroni: "Al Milan giocatori come Calabria, Theo, Tonali e Kessie fanno i tuttocampisti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex tecnico rossonero Alberto Zaccheroni, ospite sul canale Twitch dell'AC Milan, ha parlato così di Pierre Kalulu e altri rossoneri: "Già dal suo arrivo ha mostrato grande personalità, sicurezza e duttilità. Bene per il Milan che abbia questa grande capacità negli uno contro. Il Milan si ritrova spesso in due contro due in difesa, ma Kalulu e Tomori affrontano sempre gli avversari col piglio giusto. Il Milan utilizza poi tuttocampisti, come Calabria: fa l’ala, la mezz’ala, il mediano. Theo uguale. Senza parlare di Tonali e di Kessie: hanno giocato dappertutto. Qui c’è grande rammarico di perdere Kessie. I tifosi del Milan non gli devono rimproverare nulla, è un professionista. Lo dico io che non ho mai avuto un agente. Capisco comunque i giocatori. Kessie ha dato tanto al Milan, è stato determinante, sarà un problema sostituirlo per la sua personalità e per la fisicità. Secondo me al mondo non esiste un calciatore che possa buttarlo giù. Tonali pensavo fosse bravo solo davanti la difesa, invece è bravo in tutto: ruba palla, si inserisce, gioca sulle fasce. È una grandissima risorsa per il Milan e per la Nazionale del futuro”.