Zaccheroni: "Giampaolo ha passione, idee e il coraggio di metterle in pratica"

Alberto Zaccheroni, intervenuto a Sportmediaset, ha parlato di Marco Giampaolo, parlando delle differenze tra la sua esperienza al Milan e quella che potrebbe trovare l'ex blucerchiato: "Giampaolo come me ha una grande passione, ha delle idee, il coraggio di metterle in pratica. Allora venivamo da un decimo ed un undicesimo posto ma non c'era una Juventus così attrezzata".