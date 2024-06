Zaccheroni: "Quest'anno il Milan è arrivato secondo, due anni fa ha vinto lo scudetto. È sempre lì"

Alberto Zaccheroni, ex storico allenatore di Serie A che con il Milan ha vinto uno scudetto, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport questa mattina. Il tecnico è stato vittima qualche tempo fa di un bruttissimo incidente domestico che lo ha lasciato in sospeso tra la vita e la morte. Oggi Zaccheroni sta bene e riflette sulla sua carriera ma anche, per quanto possibile, dell'attualità calcistica nella chiacchierata con il giornale rosa. Tra i temi toccati anche le tre big del nostro campionato, che lui ha allenato tutte quante.

Dice Zaccheroni: "Chiaro, il Milan è il Milan e lotterà sempre per vincere: è nel suo dna, la sua storia. Quest'anno è arrivato secondo, due anni fa ha vinto lo scudetto. E' sempre lì, resterà ai vertici e vincerà ancora, con i nuovi giocatori e con il nuovo allenatore. L'Inter ha trionfato alla grande. La Juve, pur fra le difficoltà, è arrivata al terzo posto, Champions e Coppa Italia. Sono top club e io ho avuto la grande fortuna di poterli dirigere".