Zaccheroni sul derby: "Mi aspetto tante reti. Il Milan farà il suo gioco con grande intensità"

MilanNews.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Intervistato da Tuttosport, Alberto Zaccheroni, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato così del derby: "Milan e Inter sono le due squadre più accreditate alla vittoria del titolo finale. Ma per questa gara non mi aspetto grandissime cose, né da una parte, né dall’altra. Siamo ad inizio stagione, nessuna delle due contendenti è al top come è normale che sia. Credo che il Milan farà il suo gioco, con grande intensità e densità nell’imbuto centrale. Il Diavolo arriva alla gara con una testa migliore. Mentre dall’altra parte i nerazzurri proveranno a verticalizzare sui propri straordinari attaccanti. Nessuna delle due squadre aspetterà l’altra, per questo credo in un incontro con tante reti. I rossoneri possono ancora contare su un grande entusiasmo. Nella manovra del Diavolo, sia in fase offensiva che in quella difensiva, partecipano undici giocatori. A volte però si sfilacciano e concedono, soprattutto dietro, pur avendo difensori molto bravi. Una dote importante dell’Inter è la fisicità. Un aspetto negativo invece è quello che paga ancora l’insuccesso della passata stagione".