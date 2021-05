Zambrotta: "Milan competitivo in Champions League? Manca un po' d'esperienza"

Gianluca Zambrotta, sul canale Twitch del Milan, ha parlato dei rossoneri rispondendo alle domande che gli sono state sottoposte. Ecco le parole di Zambrotta su cosa manca al Milan per essere competitivo anche in Champions League dal prossimo anno: “La metà dei giocatori ha zero presenze in questa coppa, o comunque molto poche. Manca per me l’esperienza internazionale che altre squadre hanno come per esempio Inter e Juventus. Questa cosa è da tenere in considerazione anche per il mercato che arriva”.