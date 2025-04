Zancan: "I difetti del Milan di Fonseca li ho ritrovati in quello di Conceiçao"

Il Milan vince in grande stile a Udine: al Bluenergy Stadium i rossoneri vivono una serata tranquilla, merce rarissima in questa stagione. Il risultato finale è 4-0 su una Udinese che arriva alla quarta sconfitta consecutiva. Ottima prova per i rossoneri, con la piccolissima speranza che non sia troppo tardi per non rientrare nella corsa all'Europa. Al termine della gara è intervenuto, negli studi di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Federico Zancan.

Le parole di Zancan sui due Milan visti in questa stagione: "I difetti del Milan di Fonseca li ho ritrovati in quello di Conceicao. Per le potenzialità di questa squadra Il Milan nono non si può spiegare e non si può accettare in questa stagione. E poi entrambi si sono ritrovati a lavorare in un contesto che forse non gli ha permesso di esprimersi al massimo in questo momento".