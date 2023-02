Zancan sul Milan: "Andava rinforzato ma non c'è stata la forza economica"

MilanNews.it

Federico Zancan, noto telecronista, ha parlato negli studi di Sky Sport 24 martedì pomeriggio e ha commentato così il periodo nero del Milan con un giudizio anche sul mercato estivo: "Il Milan ci aveva abituato talmente bene che lo vedevamo fare risultati anche con tante assenze pesanti, come l’anno scorso. Dopo il miracolo dell’anno scorso il Milan andava rinforzato in modo significativo ma non c’è stata la forza economica per fare operazioni che sarebbero servite. Quando fai un mercato sempre in emergenza cercando l’occasione, una volta ti va bene ma non sempre: questo poi lo paghi a livello di alternative e scelte in panchine".