Zancan sul Milan: "Con il Sassuolo partita cruciale. Il derby può rimettere in carreggiata"

Federico Zancan, noto telecronista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha commentato così i prossimi impegni del Milan che diventano fondamentali per l'andamento della stagione: "Per il Milan è già cruciale il Sassuolo: non può sbagliare. Partita che dovrà affrontare senza Bennacer e Tomori. Chiaro che il derby diventa una grande occasione in chiave Milan: classifica e andamento della stagione può cambiare sensibilmente. Può rimettere in carreggiata il Milan anche in ottica Champions".