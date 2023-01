Zaniolo-Milan, Marchetti: "Il Milan si prende 24 ore di tempo ma la distanza è ampia"

MilanNews.it

Luca Marchetti, giornalista di Sky esperto di mercato, ha parlato nel suo editoriale per TMW della vicenda che vede protagonisti il Milan, Zaniolo e la Roma. Questo quello che scrive Marchetti: "I rossoneri si sono presi 24 ore di tempo per poter capire come muoversi, ma la distanza in questo momento è davvero ampia, difficilmente colmabile. La Roma rimane ferma sulle proprie condizioni: trasferimento a titolo definitivo (o quasi) e una valutazione da 30 milioni di euro. Il Milan, come sappiamo, era orientata a un’offerta in prestito (con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions legata anche alle prestazioni del giocatore) ma al di là della formula il vero nodo è il prezzo, visto che i rossoneri pensavano a una quotazione di circa 20".