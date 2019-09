Zapelloni: "Biglia in difficoltà quando si alzano i ritmi, riproverei Bennacer"

Umberto Zapelloni ha parlato ai microfoni di Milan TV delle difficoltà di Biglia nel derby: "Quando il calcio comincia ad andare una certa velocità, lui la soffre. Non è più il Biglia di qualche anno fa. Ci si chiede perchè Bennacer sia scomparso. L'allenatore mi sembra che abbia scelto Biglia, bisognerà vedere se insisterà nelle prossime due partite contro Torino e Fiorentina. Bennacer ti dà qualcosa in meno dal punto di vista della protezione, ma può darti qualcosa di più davanti. Bennacer non ha fatto male contro il Brescia, Biglia è affogato - così come tutta la squadra - nel derby. Io riproverei con Bennacer".