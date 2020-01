Zapelloni: "L'accoglienza per Ibra è un segnale anche per la società"

Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Milan TV dell'accoglienza del pubblico rossonero per Zlatan Ibrahimovic: "E' stato un segnale importante anche per la società: è bastato prendere lui per ridare entusiasmo a tutto un ambiente. Tu immaginati cosa potrebbe capitare a Milano se dovessero cominciare nuovamente ad arrivare giocatori di un certo livello e se il Milan tornasse a competere per certi obiettivi. Il tifoso del Milan è vivo e ha voglia di stare con questa squadra".