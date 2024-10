Zapelloni sul Milan: "Fonseca ha trovato la quadra, i giocatori adesso lo seguono"

Umberto Zapelloni, noto giornalista sportivo, intervenuto a Pressing, ha parlato così del momento del Milan: "Fascia da capitano a Leao? Forse c'era gente che lo meritava più di lui, tipo Gabbia che era anche l'unico italiano in campo nel Milan. Leao deve lavorare ancora tanto come uomo squadra. Morata si è integrato bene, è partito bene. Fonseca ora ha trovato la quadra, in una settimana ha messo a posto la squadra rossonera dopo essere stato a rischio esonero. Ora mi sembra che i giocatori facciano quello che chiede l'allenatore e questo è importante. E' un Milan in crescita e rispetto a quello visto prima del derby ora almeno ha un senso".

Su Fonseca, invece, Zapelloni ha spiegato: "Pure io pensavo all'inizio che Fonseca non fosse l'allenatore giusto per il Milan e le prime partite lo avevano dimostrato. Le critiche erano legittime, poi nel derby però è cambiato qualcosa. Ora vedi qualcosa di quello che voleva vedere Fonseca. I giocatori non vanno più in campo a fare quello che vogliono, adesso la squadra lo sta seguendo. Il Milan è una squadra di qualità che può arrivare senza problemi tra le prime quattro in campionato. Aspetterei però a dire che è tutto risolto, attendiamo prove più importanti come quella in Champions contro il Bayer Leverkusen e quella di domenica in campionato in casa della Fiorentina. Il derby è stata la svolta e non è la prima volta: una volta si è girato Giroud, stavolta si è girato Fonseca".