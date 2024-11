Zappa sul suo futuro: "Sarei felice di rinnovare con il Cagliari"

Gabriele Zappa, esterno del Cagliari, ha segnato una doppietta nel weekend contro il Milan ed è tornato a far parlare di sé. Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Primavera ha spiegato cosa vorrebbe fare in futuro, visto che il suo contratto scadrà a giugno: "Sarei felice di rinnovare. È una terra che amo ormai. Cinque anni significano tanto. Ho vissuto un miliardo di emozioni. Ho comprato casa qui, non a Milano, in una zona centrale. Ci sono persone con le quali ho legato tanto, amo mare e sole che ci sono tutto l’anno. Mangio benissimo. Posti del cuore? Ho un debole per Cala Zafferano dove si arriva solo via mare e Sara un po’ soffre, ma quando ci sei è un paradiso. I nostri tifosi mostrano attaccamento, la società è una grande famiglia, col presidente Giulini c’è un buon rapporto"

Salvezza? È quel che vogliamo a ogni costo. Ogni anno è più difficile. Quest’anno ci sono più squadre in ballo e la differenza tra grandi e piccole un po’ si è assottigliata. Noi abbiamo la forza di un gruppo sano, andiamo al campo col sorriso e questo può fare la differenza. ci sono giocatori che lottano e hanno faccia tosta. Le faccio un esempio: Makoumbou era stato espulso a Udine. È tornato in campo come se niente fosse, senza paura. È uno che si fa dare la palla anche in mezzo a 4-5 avversari, ha personalità".