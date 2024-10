Zauli: "Le seconde squadre stanno aiutando i giovani e le società di Serie A"

Intervistato da TMW, Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23 tra il 2020 e il 2022, ha parlato anche dell'aiuto che stanno dando le seconde squadre alle società di Serie A: "Molto. I ragazzi hanno la fortuna di allenarsi in strutture strepitose, penso alla Juve Next Gen così come al Milan Futuro del giovane bomber Camarda. Cambia tutto... Parlando proprio dei bianconeri, penso che la società sia stata bravissima. Ogni volta che vedo una partita di Serie A o B ormai vedo sempre un ragazzo che ho vissuto in quei 3 anni di Juve. Ciò significa che è stato fatto un lavoro incredibile dal punto di vista dello scouting".

Lei è l'allenatore che l'ha fatto esordire in Serie C: che ricordo ha di quel Soulé?

"Ricordo un ragazzo che voleva arrivare a tutti i costi, un ragazzo che accettava tutti i miglioramenti che gli venivano proposti dallo staff. Soulé all'epoca aveva appena 16-17 anni, ma aveva già la testa sulle spalle. Penso che anche al suo primo anno in Serie A abbia dimostrato non solo le sue qualità tecniche, ma il suo approccio mentale. Quest'ultimo aspetto gli permetterà di superare il momento di normalità che vive oggi".