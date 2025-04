Zazzaroni: "Il Milan non sa cosa vuole. Permanenza Conceiçao? Una società seria..."

Presente negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del futuro della panchina del Milan e di Sergio Conceiçao: "Il Milan non sa cosa vuole, la società non sa cos'è e cosa sarà. Va di umori. Conceiçao è un ottimo allenatore che ha commesso anche lui degli errori, come il continuare a insistere su Joao Felix. Ha pensato di essere più forte del Milan e invece alla fine il Milan è stato più forte di lui e lu si è adattato.

Ho visto la Juventus cacciare Pirlo che aveva vinto due coppe perchè c'era una certa idea. Il Milan deve chiedersi se Conceiçao è il suo allenatore, a prescindere dell'eventuale vittoria della Coppa Italia. Una società seria fa così, ma è due mesi che il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo e ancora non ce l'ha.