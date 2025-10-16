Zazzaroni: "Qualcosa di buono si muove nell'Italia di Gattuso"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, tramite il suo profilo Instagram, ha parlato così della Nazionale maggiore e dell'Under 21: "Non tutto è perduto, meglio: non tutto è spareggiato. Se a novembre l’Estonia fa pari in Norvegia (...), noi battiamo i moldavi a casa loro e pochi giorni dopo, a San Siro, stendiamo Haaland e i suoi fratelli, se se se... evitiamo i playoff per la prima volta negli ultimi otto anni e filiamo dritti e leggeri alla fase finale dei Mondiali.

Mi hanno chiesto di essere ottimista oltre il ragionevole: temo peraltro di essere condizionato dalla visione di un bel film che non rispetta alcuna regola, Le città di pianura. È la storia di due spiantati con l’ossessione di andare a bere l’ultimo bicchiere - improntata sull’idea di strada che dev’essere attraversata e vissuta -, perennemente in bilico, in cerca di un appiglio. Ci dice che il nostro presente è appesantito dalle scelte sbagliate del passato.

Prima di perdere l’ottimismo (forzato) e tornare alla realtà, dico che qualcosa di buono si muove nell’Italia di Gattuso ed è il ritorno alla libertà d’espressione individuale che in Nazionale non dovrebbe mai mancare.

Le ultime righe le riservo all’Under di Baldini e alla positività che questa selezione sta trasmettendo. Sono finalmente tornato a seguire con attenzione la “21”: il merito è di Silvio, del suo linguaggio non solo calcistico. Baldini prova delle cose attingendo a un serbatoio che egli stesso è riuscito ad ampliare con la forza della conoscenza. PS. Tutti si affannano a paragonare Pio Esposito a qualcuno, lo faccio anch’io: mi ricorda Altobelli ma con la fisicità di Vieri".