Zazzaroni su Milan-Como in Australia: "Trasferte promozionali per esportare il calcio? Ma quale calcio?MilanNews.it
Oggi alle 12:20News
di Federico Calabrese

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così di Milan-Como che si giocherà a Perth: "Dicono che queste trasfertone promozionali servano a esportare il calcio nell’altro mondo. Sì, ma quale calcio? Quale genere di spettacolo poi? Non sarebbe più corretto ammettere che si va a quasi 14mila chilometri di distanza per una cifra tra gli 8 e i 9 milioni puliti, sacrificando l’aspetto sportivo? 

Per amor di verità, devo dire che De Siervo l’ammissione l’ha pure fatta, rispondendo a Rabiot. Adrien aveva definito l’Operazione Kangaroo una follia o una cagata pazzesca. «Rispetti chi lo paga», ha chiosato l’ad". 