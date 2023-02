Zazzaroni su Zaniolo al Galatasaray: "Piuttosto vado in Premier, al Bournemouth. E poi se retrocede il Bournemouth vado al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni s'è così espresso sul trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: "Un danno per lui, un danno per la Roma. Fino a pochi mesi fa lo trattavano a 40-50 milioni di euro e oggi lo danno per meno di 20 più bonus. E lui che va in Turchia a 24 anni è un fallimento tecnico, è un errore gravissimo tanto della società quanto della giocatore. Piuttosto vado in Premier, al Bournemouth. E poi a giugno se retrocede il Bournemouth vado al Milan", ha detto.