Zazzaroni sul CorSport: "Juve-Milan è stata la partita-sintesi dei nostri paradossi e pregiudizi culturali"

vedi letture

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato la sfida di ieri pomeriggio tra Juventus e Milan: "Martedì la Juve ha giocato piuttosto male, ma con una rete casuale all’83’ ha tolto la finale di coppa Italia alla Lazio che l’avrebbe meritata. Ieri ha messo sotto il Milan, specie nella ripresa, ma non ha trovato il gol, ha ottenuto un solo punto e adesso rischia addirittura il terzo posto: sente il fiato del Bologna di Thiago Motta. Tra un paio d’ore qualcuno si ricorderà della prestazione della squadra di Allegri? Ho i miei dubbi. In questi giorni ho però sentito commenti positivi sulla prova dei bianconeri all’Olimpico: il risultato droga i cervelli, anche i più sani", si legge.

Il commento prosegue sulla stagione vissuta dalle due big: "Juve-Milan è stata la partita-sintesi dei nostri paradossi e pregiudizi culturali: si sono affrontati due grandi professionsti travolti dallo stesso destino (nell’oscuro mare delle emergenze economiche) pur se per motivi diametralmente opposti. Alla fine Allegri pagherà l’ordinarietà di questa Juve, non i risultati (lo scudetto con Gatti, Weah, Kostic, Locatelli, Iling-Junior e Alex Sandro non sarebbe riuscito nemmeno a David Copperfield): Max ha infatti portato a casa tutto quello che gli era stato chiesto in estate dall’Azienda; Pioli perderà il posto per i risultati, non per il gioco che è stato a lungo tra i più brillanti del campionato".