Zenga: "Colloco Pioli nella categoria dei visionari: è innovativo"

Sportweek in uscita oggi ha dedicato uno speciale all'allenatore del Milan Stefano Pioli e in particolare agli anni da studente a Coverciano, durante il corso allenatori. Tra i suoi ex compagni di classe anche Walter Zenga che si è espresso così: "Parlavamo molto, ne apprezzavo l'aplomb e la tranquillità. Era una figura rilassante e pensante. In quegli anni era molto applicato, oggi invece è innovativo, lo colloco nella categoria dei visionari".