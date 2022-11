Zenga: "Spero per lui e per il Milan che De Ketelaere possa riprendersi, mi piace tanto"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Walter Zenga ha espresso così il suo apprezzamento per Charles De Ketelaere: "L’anno scorso l’avevo visto giocare in Champions League e giocava in maniera differente, non faceva il trequartista. Giocava o a destra o a sinistra e se non ricordo male ha fatto anche il finto centravanti. Giocava in maniera differente, ma comunque è assolutamente vero che un conto è giocare nel Bruges, un altro è arrivare a Milano nella squadra campione d’Italia con un peso differente e con il fatto di essere il giocatore più pagato. Anche io all’inizio ho detto che era l’acquisto craque del Milan, spero per il Milan e per lui che possa riprendersi. Come giocatore a me piace tanto, sono sincero”.