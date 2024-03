Zeroli, Bartesaghi e Sia protagonisti con l'Italia U19: qualificati agli Europei

Ieri l'Italia under 19 ha ottenuto il pass per l'Europeo di categoria. Lo ha fatto da squadra campione in carica e demolendo la Georgia con il risultato di 5-0. Tra i protagonisti, della partita di ieri, ma anche delle due precedenti, ben tre calciatori rossoneri. Il primo è il capitano della Primavera Kevin Zeroli che ha segnato il gol del 3-0 e giocato 90 minuti: una pedina fondamentale della nazionale del CT Corradi. Poi c'è Davide Bartesaghi che ha giocato tutta la gara. Infine Diego Sia che è entrato a 23 minuti dal termine e dopo 10 secondi ha segnato, prima di fornire l'assist per la cinquina azzurra.

I rossoneri dunque contribuiscono alla qualificazione all'Europeo di categoria che si terrà dal 15 al 28 luglio 2024 in Irlanda del Nord. Ieri, con una foto su Instagram Zeroli e Bartesaghi hanno festeggiato così: