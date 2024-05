Serie B, i verdetti: Como in A, Ascoli in C. Ecco chi c'è ai play off

Parma e Como in Serie A, Ascoli in Serie C con Lecco e Feralpisalò. Questi i verdetti principali della Serie B che ha chiuso oggi la stagione regolare. Ai play off invece si sono qualificate Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia: gli accoppiamenti al primo turno saranno Catanzaro-Brescia e Palermo-Sampdoria. Mentre i play out saranno giocati da Ternana e Bari.

Verdetti

Promosse in Serie A: Parma e Como

Play off: Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia

Play out: Ternana e Bari

Retrocesse in Serie C: Ascoli, Feralpisalò, Lecco