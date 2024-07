Zico derubato in un taxi a Parigi: bottino per un totale di 500mila euro

Brutta disavventura quella accaduta all'ex campione brasiliano Zico, presente a Parigi per assistere alle Olimpiadi. Secondo quanto riporta Le Parisen infatti, l'ex Udinese stava per prendere un taxi, dove ha appoggiato nel sedile posteriore una valigetta contenente un orologio Rolex, gioielli con diamanti, 2mila dollari in contanti, per un totale di circa 500mila dollari. Un individuo però avrebbe distratto l'autista per consentire ad un complice di rubare la preziosa valigetta.

Secondo fonti della polizia, per cercare di individuare i colpevoli è stata aperta un'indagine portata avanti dalla BRB (la Brigade de Recherche et d'Intervention, ovvero la Brigata per la ricerca e l'intervento), anche se avrebbero fatto sapere di non avere per il momento testimoni dell'accaduto. Il tutto è successo nella serata di giovedì, quando il ‘Galinho' stava abbandonando il suo albergo, che si trovava nel 19° arrondissement di Parigi, nella zona nordorientale della Capitale francese.