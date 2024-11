Zirkzee già scaricato dallo United? La Juve studia il colpo per gennaio

C’è un asse caldo che porta a Manchester, direzione Old Trafford. È anche lì che la Juventus sta guardando per regalare un colpo a Thiago Motta e preparare la rincorsa allo Scudetto. I bianconeri infatti – si legge anche su Tuttosport – non mollano la pista che conduce a Joshua Zirkzee, già ai margini del progetto United. L’ex attaccante del Bologna non si è adattato in Premier League, dove fino ad ora ha trovato poche gioie e uno spazio di certo esiguo. Il feeling con Ten Hag non è scattato e nemmeno Amorin, nuovo tecnico dello United, sembra convinto sulle potenzialità dell'olandese.

Ed è proprio qui che può inserirsi la Juventus, dato che gli inglesi sembrano propensi ad una cessione già a gennaio. Il Manchester United infatti ha aperto al prestito per Zirkzee, con l’obiettivo di rilanciarlo e valorizzare nuovamente l’investimento di 43 milioni di euro fatto in estate. Amorim inoltre ha già chiesto Gyokeres, suo pupillo allo Sporting che potrebbe raggiungerlo a Manchester. Un motivo in più che spinge Zirkzee verso la partenza, con direzione Torino. L’attaccante attualmente guadagna 3,5 milioni netti uno stipendio che, da gennaio a giugno, rientra nei parametri bianconeri. L'operazione quindi è già scattata.