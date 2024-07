Zirkzee o Lukaku? Ravezzani: "Morata di gran lunga il migliore"

Il casting del Milan per il nuovo centravanti continua. In realtà le gerarchie sono chiare: i rossoneri punteranno sempre su Joshua Zirkzee come prima scelta e intanto si stanno preparando il terreno sotto i piedi se per l'attaccante olandese le cose non dovessero andare per il verso giusto. Nello specifico i due grandi nomi usciti negli ultimi giorni o nelle ultime ore sono quelli di due attaccanti esperti come Romelu Lukaku o Alvaro Morata. Di questo trittico, esprimendo una preferenza, ne ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul suo profilo X.

Il pensiero del direttore Fabio Ravezzani sul casting per la nuova punta rossonera: "Considerando le disponibilità del Milan, il nome di Morata mi pare di gran lunga il migliore. Da sempre in grandi club, non c’è il rischio del salto di qualità (Zirkzee) non il dubbio su condizione atletica e infortuni (Lukaku) e rispetto ad altri candidati conosce già bene la A"