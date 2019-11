Zoff: "Donnarumma è molto forte, giusto sia titolare in Nazionale"

Dino Zoff, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della concorrenza in porta in Nazionale: "Gigio è forte, molto forte. E secondo me può ancora migliorare. Si giocherà il posto con Meret fino alla fine. Al momento Mancini ha scelto il milanista ed è giusto così. Meret? Le qualità per far bene le ha. Gli auguro di fare la mia stessa carriera, come lo auguro a Donnarumma e a Gollini, un altro con la stoffa dei grandi".