Zoff: "Var e arbitri hanno rallentato il gioco e in un Paese in cui spesso si fa polemica, questo diventa un ostacolo ulteriore. Ci sono troppe sceneggiate"

Dino Zoff, leggendario portiere della Nazionale Italiana, si è così espresso a dotsport.it sull'Italia, in procinto di giocarsi gli ottavi di Euro2024 contro la Svizzer: “All’estero ci facciamo sempre rispettare. Certo, il nostro campionato non è di grande levatura e questo è uno svantaggio. Ma come nazionale tiriamo sempre fuori l’orgoglio nei momenti di difficoltà. Non aiutano la Serie A a crescere alcune scelte degli ultimi anni. Var e arbitri hanno rallentato il gioco e in un Paese in cui spesso si fa polemica, questo diventa un ostacolo ulteriore. Ci sono troppe sceneggiate

Su Donnarumma:

“Mi fa piacere vedere Donnarumma con la fascia da capitano. La nostra scuola resta sempre molto buona. Da quel punto di vista restiamo ancora fra i migliori”.

IL TABELLONE DI EURO 2024

Ottavi di finale

Svizzera – Italia – sabato 29 giugno, ore 18 (ottavo n.1)

Germania – Danimarca – sabato 29 giugno ore 21 (ottavo n.2)

Inghilterra – Slovacchia – domenica 30 giugno, ore 18 (ottavo n.3)

Spagna – Georgia – domenica 30 giugno, ore 21 (ottavo n.4)

Francia – Belgio – lunedì 1 luglio, ore 18 (ottavo n.5)

Portogallo – Slovenia – lunedì 1 luglio, ore 21 (ottavo n.6)

Romania – Olanda – martedì 2 luglio, ore 18 (ottavo n.7)

Austria – Turchia – martedì 2 luglio, ore 21 (ottavo n.8)