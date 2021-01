Zola: "Inter e Milan molto bene, l'interesse per il campionato si è alzato di nuovo"

Gianfanco Zola, bandiera del Cagliari, si è concesso ai microfoni di 'Extratime', in onda su Radio1 Rai. È stata l'occasione per analizzare il campionato di quest'anno, decisamente più divertente e stimolante rispetto alle scorse stagioni. "Negli anni novanta e duemila il campionato italiano era considerato il migliore del mondo perché c'erano cinque o sei squadre che potevano vincere lo scudetto, mentre negli ultimi dieci anni c'è stato un dominio assoluto. Bisogna riconoscere i meriti alla Juventus che ha fatto cose straordinarie, sia in campo che a livello societario, ma è chiaro che in questo modo il livello del campionato scende perché c'è più interesse, attenzione e spettacolarità quando c'è competitività. Quest'anno è già molto meglio perché ci sono squadre nuove che stanno facendo bene tipo il Milan e l'Inter".