Zola: "Loftus come Milinkovic? Il paragone ci sta ma Ruben ha un altro passo"

Gianfranco Zola, ex grande calciatore di Serie A e della Nazionale, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha un legame speciale con Ruben Loftus-Cheek, l'uomo del momento in casa Milan. Infatti, ai tempi di Sarri allenatore del Chelsea, Zola faceva parte dello staff del tecnico italiano e ha conosciuto da vicino il centrocampista inglese che, tra l'altro, in quell'annata visse la sua miglior stagione. Oggi Zola è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport proprio per raccontare più da vicino Loftus-Cheek.

Zola, a inizio stagione, aveva pronosticato Loftus-Cheek come uno dei migliori giocatori della Serie A. Oggi ha commentato quella sua previsione così, con tanto di paragone con Milinkovic-Savic: "Sul fatto che potesse essere una rivelazione non avevo dubbi. Lo conosco e lo stimo, non sono per nulla stupito. Mi aspettavo che qui potesse avere un impatto simile e sono felice perché lo merita davvero. Un grandissimo giocatore e se trova continuità proteggendosi dagli infortuni è un vero top-player Uno di quelli che permettono di fare un salto di qualità enorme: rompe gli equilibri, salta l’uomo, fisicamente fortissimo. Come Milinkovic-Savic? Il paragone ci sta tutto. Milinkovic resta più forte di testa, va a colpire con più convinzione. Ma Ruben ha un altro passo, è ancora più veloce e dinamico".