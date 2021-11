Zancan sul Milan: "Tomori insostituibile. Contro il Sassuolo squadra scarica dopo Madrid"

Presente negli studi di SkySport24, Federico Zancan ha rilasciato queste parole sul Milan: "Il Milan ha un impianto di gioco solido e ha dimostrato di saper sostituire gli assenti. Ma non tutti i giocatori sono uguali, per esempio Tomori è uno di quelli che non ha un vero ricambio. Io credo che la sconfitta contro il Sassuolo dei rossoneri sia dovuta anche alle scorie post-Madrid, ho visto una squadra un po' scarica".