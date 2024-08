Abraham-Saelemaekers: si continua a trattare con molto ottimismo. Bennacer si allena e fa allontanare Koné

É molto attivo il Milan in queste ultime ore di calciomercato. La società rossonera vuole, infatti, regalare a Paulo Fonseca un altro paio di rinforzi che vadano a completare la rosa, tenendo comunque sempre presenti i limiti per la lista Serie A che impongono un massimo di 17 stranieri over23.

Fatto e quasi fatto

Ieri sera é arrivato Silvano Vos, centrocampista classe 2005 scuola Ajax che oggi sosterrà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero; sarà in un primo momento aggregato al Milan Futuro, poi verrà valutato anche per la Prima Squadra, Oggi, invece, potrebbe essere la giornata decisiva per Tammy Abraham al Milan: alla Roma andrà Saelemaekers più un conguaglio tra 5 (proposta del Milan) e 10 milioni (richiesta della Roma); mancano da limare solo alcuni dettagli, ma la trattativa é in dirittura d’arrivo.

Difficile

Resta più complicato l’arrivo di un altro centrocampista, anche perché condizionato dalla cessione di almeno uno tra Ismael Bennacer e Luka Jovic. L’algerino ha estimatori in Arabia Saudita, ma, ad oggi, non é arrivata nessuna offerta concreta sui tavoli di via Aldo Rossi e, di conseguenza, ogni minuto che passa diventa utile alla permanenza del numero 4 in rossonero che, nel frattempo, oggi si è allenato col resto della squadra a Milanello. Vorrebbe restare al Milan Jovic, che ha un paio di offerte. In caso di partenza di uno dei due citati, il Milan si fionderà su Manu Koné del Borussia Moenchengladbch, che ha un costo di circa 20 milioni di euro.

