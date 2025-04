Il Milan è nono in classifica: per l'Europa passa tutto dalla Coppa Italia

Il Milan, a sette giornate dalla fine del campionato, si trova al nono posto in classifica. E al di là della posizione, sono le conseguenze che essa porta a lasciare con l'amaro in bocca: 8 punti dal quarto posto, con il Bologna che deve ancora giocare una partita questa sera contro il Napoli, e 5 punti dal settimo. Questo vuol dire che la Champions League è ormai solamente un miraggio sbiadito ma anche che Europa e Conference League sono sempre più a rischio.

Visto che la continuità di rendimento non è stata il forte del Milan in questa stagione, tanto vale concentrarsi con tutte le forze sulla Coppa Italia la cui vittoria consentirebbe la qualificazione diretta alla prossima Europa League. In altre parole il palcoscenico continentale, per la prossima stagione, passa dalla coppa nazionale. O almeno questa è la situazione a oggi. I rossoneri devono superare l'Inter nel ritorno della semifinale - pareggiata 1-1 all'andata - il prossimo 23 aprile e poi dovrebbero vedersela, verosimilmente, contro il Bologna. La Coppa non salverebbe una stagione abbastanza disastrosa ma quantomento metterebbe una toppa al buco che si è aperto da agosto a oggi.

