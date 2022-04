Il primo assist di Lazetic. Femminile: Ganz ora ci crede (PODCAST)

MilanNews.it

Brutta sconfitta per il Milan Primavera di mister Giunti: i rossoneri hanno subito una vera e propria lezione di tattica dalla Juventus di Andrea Bonatti con un pesantissimo 4-1. Ora l'obiettivo playoff si fa sempre più difficile. Unica nota positiva di questa partita è sicuramente il secondo tempo di Marko Lazetic, autore di un assist per il gol di Capone e in ripresa di condizione.



Il Milan Femminile continua il suo inseguimento al secondo posto, occupato momentaneamente dalla Roma. Le rossonere, attualmante terze, sono tornate alla vittoria contro la Fiorentina e per provare a raggiungere l'obiettivo stagione hanno a disposizione un'arma in più: Martina Piemonta, tornata da poche settimane dall'infortunio al collaterale.