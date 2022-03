Lazetic, esordio e infortunio: le condizioni. Milan Femminile, ora serve l’impresa (PODCAST)

MilanNews.it

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, il Milan Primavera torna al successo con una vittoria sul Verona, partita dell'esordio di Marko Lazetic, arrivato a Milano nel mese di gennaio al posto di Pellegri.

Il Milan di Ganz continua a faticare, e contro le squadre sopra in classifica non riesce a collezionare punti: pari col Sassuolo, sconfitta umiliante contro la Juventus in Coppa Italia e altro pareggio con la Roma nell'ultima di campionato. Ora, per la Champions serve un'impresa.



Nel podcast odierno parleremo della situazione legata alle due squadre e soprattutto delle condizioni di Marko Lazetic, uscito malconcio dalla gara col Verona.