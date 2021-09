MN - Vergogna Cakir e Var, da fermare! Qualificazione: si può fare (PODCAST)

Il giorno dopo, a mente fredda, la rabbia è ancora più forte per quello che si è visto in campo. Il Milan, un grande Milan, è stato letteralmente scippato di almeno un punto dal pessimo arbitro turco Cakir, che una volta era considerato il migliore in circolazione e che, adesso, non lo è decisamente più. Spesso lontano dall’azione, il fischietto e i suoi compagni di sventura al VAR hanno concesso e convalidato un rigore che non ha ragione d’esistere, visto che è Lemar che tocca per primo il pallone con la mano sinistra portando la sfera sul braccio di Kalulu.

Ai tempi della tecnologia in campo, è assurdo e inaccettabile che chi stia dietro un monitor non corregga la decisione dell’arbitro centrale, chiunque esso sia e qualsiasi di personalità possa avere. La sconfitta costringerà il Milan a cercare una doppia vittoria contro il Porto per cercare di tenere viva la fiammella della qualificazione che non è ancora compromessa, visto che ci sono ancora 12 punti in palio e questo Milan, se finalmente sarà al completo, potrebbe compiere una vera e propria impresa. Perché al contrario di altri, la squadra gioca in modalità europea, ha un grande ritmo nelle gambe e nelle giocate e sa cambiare la sua pelle in base alle situazioni. Non a caso, nonostante una trincea prolungata, è stato Florenzi ad avere la palla per il gol vittoria, con il suo destro al volo uscito di pochissimo alla destra di Oblak.

