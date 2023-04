PODCAST MN - Milan-Napoli 1-0: il commento sulla vittoria di San Siro. Con uno sguardo anche al ritorno...

Il Milan ha vinto 1-0 ieri sera nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli . Il successo del Diavolo è arrivato grazie ad un gol di Ismael Bennacer che lascia comunque tutto aperto in vista del match di ritorno che andrà in scena martedì 18 aprile allo stadio Maradona. Nel podcast odierno di Milannews.it ( CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU SPOTIFY ), abbiamo commentato la vittoria dei rossoneri con due colleghi, Gaetano Mocciaro e Luca Cilli. Ecco le loro parole:

MOCCIARO: "E' stata una vittoria di testa, il Milan ha saputo vincere soffrendo. Non è stata una vittoria causale, ha tenuto dopo un grande inizio del Napoli e poi ha sfruttato gli spazi come sa fare. Il Milan è un po' la criptonite del Napoli in queste partite. E' stata una gara preparata in modo intelligente. Ora ci sarà il ritorno, con il Napoli che si è complicato la vita da solo con Kim che era diffidato ed è stato ammonito, mentre Anguissa si è fatto espellere. Io sono convinto che Osimhen non sarà ancora al 100% al ritorno. Servirà un'altra partita così, il Milan dovrà sfruttare la velocità di Leao e l'estro di Diaz. Ora direi che le percentuali sono 51 a 49".

CILLI: "I primi minuti sono stati molto complicati per il Milan. Non era semplice giocare ad un pubblico così, che ti dà tanto, ma ti mette anche grande pressione. Il Napoli è partito alla grande, ma il Milan non ha mai perso la testa. Poi si è svegliato Leao, dopo il gol sbagliato il Milan si è svegliato. Il Milan l'ha vinta grazie ai dettagli e alle giocate di alcuni singoli, come la parata nel finale di Maignan. Forse c'è po' di rammarico per non aver fatto il 2-0. Risultato giusto che lascia aperto ad un ritorno che sarà bellissimo. Il ritorno? In certe partite il Milan non ha mai tradito quest'anno, ha sempre dato risposte importanti".