A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Meite in prestito con diritto fino al 30 giugno 2021

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Soualiho Meïté dal Torino FC. Il centrocampista si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021.

Nato a Parigi (Francia) il 17 marzo 1994, Soualiho Meïté cresce nel settore giovanile dell'Auxerre con cui esordisce in Ligue 1 nel 2011, collezionando 24 presenze e 2 gol. Nel 2013 passa al LOSC Lille con cui totalizza 41 presenze in 3 stagioni, prima di trasferirsi in Belgio, allo Zulte Waregem, con cui gioca 58 partite e realizza 2 gol. Nella stagione 2017/18 torna in Francia, prima al Monaco (3 presenze) e poi al Bordeaux (19 partite e 1 gol) e nell'estate del 2018 passa al al Torino con cui colleziona 94 presenze e 3 gol in due stagioni e mezza.

Il centrocampista indosserà la maglia numero 18.