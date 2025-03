AAA cercasi il miglior Santiago Gimenez per questo finale di stagione, a partire da Napoli

Arrivato lo scorso gennaio per oltre 30 milioni di euro dal Feyenoord, dopo un inizio scoppiettante l'effetto Santiago Gimenez si è affievolito insieme al rendimento di tutto il Milan, che nell'arco di poche settimane si è ritrovato escluso non solo dalla Champions League ma anche dalla corsa al quarto posto (che resta incredibilmente ancora possibile considerati i soli sei punti di distanza dal Bologna).

Inevitabilmente attorno all'arrivo del messicano si erano create tante aspettative, oltre che entusiasmo, che potremmo dire essere state fino a questo momento piuttosto rispettate. Quando si gioca per un club come il Milan, però, la pressione aumenta di settimana in settimana, soprattutto se le prestazioni non risultano essere all'altezza della situazione. E le ultime di Santiago Gimenez sono state, oltre che complicate, anche insufficienti, complice un gioco, quello rossonero, che lo ha visto coinvolto e messo nelle condizioni di poter fare la differenza davvero poche volte.

A questo punto sorge spontaneo domandarsi di chi sia la colpa: dell'attaccante messicano o dello stile di gioco di Sergio Conceiçao? Puntare il dito contro un responsabile è però complicato, soprattutto se si considera in generale come stanno andando le cose in questa stagione. Il primo ad essersene resto conto è lo stesso Gimenez, che all'inizio di questa sosta per le Nazionali aveva così parlato dal ritiro del Messico: "Non viviamo un gran momento, ma mi hanno accolto nella migliore maniera possibile. Sto vivendo un sogno [...]" (LEGGI QUI l'intervista completa).

Il Milan ha però bisogno della versione migliore del messicano per questo finale di stagione, soprattutto se vuole alimentare i sogni europei. Già a partire dalla trasferta di Napoli Gimenez dovrà cercare di fare la differenza, ma guai a pensare che dipenda solo ed unicamente da lui. Compagni ed allenatore dovranno lavorare ed essere bravi nel mettere l'attaccante nelle condizioni migliori per fare quello che gli riesce meglio. Gol.

Non è semplice, certo, i problemi non svaniscono da un momento all'altro con un tocco magico, ma il Milan ha la qualità per riuscire ad aiutare e farsi aiutare da Gimenez, che con le sue marcature potrebbe guidare la squadra verso trionfi (la Coppa Italia?) e risultati importanti, proprio come successo in quel di Rotterdam con il Feyenoord.