AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Piatek ha firmato fino al 2023

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco ha sottoscritto un contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2023.

Nato a Dzierzoniow (Polonia) il 1° luglio 1995, Krzysztof Piatek è cresciuto calcisticamente nel Lechia Dzierżoniów. Nel 2013 viene acquistato dallo Zaglebie Lubin (72 presenze, 15 reti) prima di passare nel 2016 al KS Krakov, dove ha giocato per due stagioni con 63 presenze e 32 reti. All'inizio di questa stagione il passaggio al Genoa, squadra con la quale ha giocato in campionato 19 partite siglando 13 reti oltre a 2 presenze in Coppa Italia con 6 gol realizzati per un totale di 21 match e 19 reti.

La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, giovedì 24 gennaio a Milanello alle ore 13.00 con diretta televisiva sul Club Channel "Milan TV", live streamings in lingua Inglese su Facebook.com/acmilan e in lingua italiana su Youtube.com/acmilan. Al termine della presentazione Krzysztof Piatek si unirà ai compagni per il primo allenamento in rossonero, previsto per le 15.30.