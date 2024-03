Alla fine ci pensa Okafor: il Milan si prende tre punti, la Lazio tre cartellini rossi

vedi letture

Alla fine ci pensa Okafor a trasformare la serata del Milan. Successo pesantissimo che fa ripartire i rossoneri, incapaci di vincere nelle due precedenti partite. Lo svizzero entra al 71' e segna all'88' di una partita non brillantissima ma che a differenza della Lazio ha visto i suoi giocatori non perdere mai la testa.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Un solo cambio per Stefano Pioli rispetto alla partita contro l'Atalanta: fuori Thiaw, dentro Kjaer. Ancora fuori Calabria, così come Reijnders, una volta stakanovista della squadra e ora alla terza panchina conscutiva in campionato. Florenzi confermato titolare e alla 280ª partita in Serie A. Si rivede Tomori che si accomoda in panchina. Sarri cambia cinque uomini rispetto alla pessima partita di Firenze, su tutti spicca l'esclusione di Immobile, con Castellanos al centro dell'attacco.

APPROCCIO DIFFICILE - Passo indietro deciso del Milan rispetto alla partita dell'Atalanta. Lo si capisce dall'approccio: la Lazio pressa alta e impedisce ai rossoneri di varcare la propria metà campo se non sporadicamente. Soffre il centrocampo e davanti sono pochi i palloni giocabili: il Leao meravigliao visto contro l'Atalanta fa un passo indiestro, complice anche il campo bagnato. Meglio Pulisic, che ha l'unica palla veramente pericolosa nel primo tempo. Dietro Florenzi pasticcia con un retropassaggio su Maignan che rischia di causare un rigore, Kjaer in difficoltà ma Gabbia sul pezzo.

OLTRE MEZZ'ORA IN SUPERIORITA NUMERICA - Nemmeno la superiorità numerica nel secondo tempo per l'espulsione di Pellegrini (già ammonito, ferma platealmente Pulisic) al 57' rianima il Milan se non in un paio di lampi, uno dei quali porterebbe al gol di Leao, annullato per fuorigioco. La Lazio tiene bene il campo e fa persino paura con Immobile.



LA DECIDE OKAFOR - Quando lo 0-0 sembra ormai scritto il Milan affonda e trova il gol con Okafor, nonostante Provedel avesse respinto tutte le conclusioni precedenti. È il gol che decide la partita e fa perdere ulteriormente la testa ai biancocelesti: al 94' si fa espellere Marusic per proteste, poi anche Guendouzi prende il rosso per fallo di reazione. E giusto per non farci mancare nulla c'è anche il parapiglia a fine gara. Prima di vedere i ragazzi sotto la curva ospiti a festeggiare.